Echi d’Entroterra: fotografia e arte per raccontare il futuro delle aree interne. “Una memoria non solo storica, ma soprattutto una finestra sul futuro ”. Con queste parole Azzurra Immediato, curatrice della mostra fotografica Echi d’Entroterra di Peppe Biancardi, ha presentato l’esposizione ospitata negli spazi di Futuridea, nell’area del Musa a contrada Piano Cappelle di Benevento. La mostra, arricchita da innesti scultorei di Claudia D’Andrea, raccoglie circa venti opere dedicate alle aree interne ed è visitabile tutti i giorni, con prenotazione consigliata. Il percorso espositivo, guidato da Francesco Nardone, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Futuridea, ha offerto l’occasione per un confronto sui temi della tutela del paesaggio, dell’agricoltura e del futuro dei territori rurali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Echi d’Entroterra”: a Futuridea un talk sulla mostra fotografica di Biancardi sulle aree interne

