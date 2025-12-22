Ecco perchè non hanno usato gli asset russi
''Se prendi i soldi di Putin, i soldi della banca centrale, e li dai all'Ucraina, allora i soldi sono spariti. Non ce l'hai più''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Ucraina, Lavrov: «Gli europei vogliono rubare gli asset russi perché non hanno più risorse»
Leggi anche: Cosa sono davvero gli asset russi (e perché l’Europa rischia su di loro)
EU Summit Showdown: Belgium Refuses Russian Assets Offer for Ukraine
