Ecco l' opera che rappresenta Castiglion Fiorentino nell' interpretazione dell' artista Ost
Si chiama “Stadt, Land, Fluss” (Città, Paese, Fiume) ed è il titolo dell’opera dell’artista Steffen Maria Ost, tedesco di origine, che insieme alla moglie Claudia ha scelto la città di Castiglion Fiorentino come il loro “buen retiro”.“Mia moglie, Claudia Mancini, e io soggiorniamo più volte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Da oggi Palazzo San Michele custodisce l’opera dell’artista tedesco Steffen Maria Ost
Leggi anche: Menci, Tanganelli e Gallorini, ecco il podio dei cognomi nel comune di Castiglion Fiorentino
Castiglion Fiorentino: domani 16 dicembre presentazione de “Il restauro di Santa Cordula” nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero.; Castiglion Fiorentino, il sindaco incontra il Nuovo sindacato carabinieri; Castiglion Fiorentino, il bilancio di fine anno e le sfide del 2026. Milighetti: “Piscina comunale, necessari interventi strutturali: possibile lungo stop”; Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS.
Da oggi Palazzo San Michele custodisce l’opera dell’artista tedesco Steffen Maria Ost - Agnelli: “Con il tempo, Castiglion Fiorentino è diventato uno spazio in cui ci sentiamo accolti, dove quiete, storia e vitalità si incontrano in modo autentico. msn.com
Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici Lis - Il Sindaco Agnelli: “Le porte di Castiglion Fiorentino aperte alla Lis per tutte le iniziative che vorranno fare in futuro”. msn.com
Ogni anno, a sei giorni dal Natale, Amministrazione Comunale, Associazioni del Paese, Rioni, Scuole, ricordano la drammatica giornata in cui fu bombardato parte del centro storico di Castiglion Fiorentino nei pressi di Porta Romana. Di sbagliato ci fu anche il - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.