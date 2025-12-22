Ecco il nuovo ponte pedonale tra Bibbiena Stazione e Palazzetto

In questi giorni è stato fatto un lavoro di recupero, dopo una chiusura durata alcuni mesi, del ponte pedonale che collega la zona Palazzetto, a Bibbiena.Il sindaco Filippo Vagnoli commenta: "Si tratta di un piccolo ponte a Bibbiena Stazione in zona Palazzetto che lega la sua importanza ai lavori.

