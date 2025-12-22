Ecco cosa ha ucciso Cassius il coccodrillo più grande del mondo morto all'età di almeno 110 anni
Cassius, il coccodrillo più grande del mondo morto nel 2024, è stato ucciso dall'infezione causata da una ferita risalente addirittura agli anni 80 e rimasta "inattiva" per decenni. A rivelarlo i risultati della necroscopia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
