Lufria è un lupo, un insegnante, ma a scuola si appellano a lui come “ il sicario, il killer “. Slanciato, elegante, tutto nero all’infuori delle zampe, il suo aspetto emana un’aura di severità. Oltretutto, è professore di diritto, noto a tutti per la disciplina inflessibile e la totale intolleranza verso ritardi e distrazioni. Nessuno sospetterebbe mai che, dietro quell’apparente perfezione, si nasconda un cupo segreto. Ogni giorno, durante la pausa pranzo, Lufria siede nella mensa universitaria osservando i suoi studenti mangiare, e questo lo appaga del tutto. Il movimento delle mascelle, la masticazione, il deglutire. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - EAT, Nagabe: divoratori e divorati

