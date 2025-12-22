‘E se finissi in galera da innocente?’ | l’incubo Andrea Sempio De Stefano | ‘Non c’è nessun mistero’
Un Natale da indagato: “Hai sempre una tegola sulla testa”. Passare il Natale con la propria famiglia dovrebbe essere un rifugio. Per Andrea Sempio, invece, è diventato un esercizio di resistenza. Il 37enne, oggi nuovamente indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, affronta il secondo Natale da sospettato, dopo quello già vissuto nel 2016. Lo racconta in una lunga intervista rilasciata a 10 Minuti, il programma di Retequattro condotto fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti. “Cercheremo di farlo nel migliore modo possibile”, dice Sempio, “ma non si riesce a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
