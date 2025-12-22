È nato prima Gesù o Alessandro Magno? La domanda manda in tilt i concorrenti di Chi vuol essere milionario

Nella terza puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, trasmessa domenica 21 dicembre 2025 su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, i concorrenti si sono trovati davanti a una domanda che, seppur semplice nella formulazione, ha creato grande tensione: “È nato prima Gesù o Alessandro Magno?”. Molti dei partecipanti hanno esitato, mostrando come anche conoscenze apparentemente basilari possano diventare insidiose sotto la pressione del gioco e dei riflettori. La risposta corretta è Alessandro Magno, nato nel 356 a.C., mentre Gesù è nato presumibilmente tra il 4 e il 6 a. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

