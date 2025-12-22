E' morto Nicola Cristillo patron della storica insegna di supermercati Domina

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dell’imprenditoria casertana è in lutto. Si è spento a 81 anni Nicola Cristillo, storico esercente di Caserta titolare di alcuni supermercati in città.Da quanto si apprende Cristillo è deceduto per le conseguenze di una caduta in campagna, una delle sue grandi passioni, mentre era. 🔗 Leggi su Casertanews.it

e morto nicola cristillo patron della storica insegna di supermercati domina

© Casertanews.it - E' morto Nicola Cristillo, patron della storica insegna di supermercati "Domina"

Leggi anche: Empoli: è morto Loriano Bagnoli, patron della Sammontana

Leggi anche: È morto il patron di Sammontana Loriano Bagnoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.