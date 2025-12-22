Il mondo dell’imprenditoria casertana è in lutto. Si è spento a 81 anni Nicola Cristillo, storico esercente di Caserta titolare di alcuni supermercati in città.Da quanto si apprende Cristillo è deceduto per le conseguenze di una caduta in campagna, una delle sue grandi passioni, mentre era. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - E' morto Nicola Cristillo, patron della storica insegna di supermercati "Domina"

