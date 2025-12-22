James Ransone, attore statunitense noto soprattutto per aver recitato nella serie HBO The Wire, si è tolto la vita a 46 anni. Secondo l’ufficio del medico legale di Los Angeles, la star si sarebbe suicidata in un capanno lo scorso 19 dicembre. «Ti ho detto che ti avrei amato 1.000 volte e so che ti amerò ancora», ha scritto la moglie Jamie McPhee su Instagram. «Grazie per avermi fatto i doni più grandi: te, Jack e Violet (i due figli, ndr.). Saremo insieme per sempre». Nel 2021, Ransone aveva denunciato abusi sessuali subiti da bambino da parte di un ex tutor durante gli Anni 90 che lo costrinsero a lottare contro la tossicodipendenza per diverso tempo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto James Ransone: l’attore di The Wire e It – Capitolo 2 si è suicidato

Leggi anche: È morto James Ransone, attore di The Wire e It: Capitolo 2: aveva 46 anni

Leggi anche: È morto James Ransone, l’attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: “Si è tolto la vita”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

James Ransone, Morto Suicida: Hollywood in Lacrime Per Ziggy, l’icona Tormentata di 'The Wire'; Morto a 46 anni anni l'attore James Ransone; È morto l'attore americano James Ransone; Le promesse dell'economia fuori dai colloqui politici.

Morto l'attore James Ransone, si pensa al suicidio del 46enne famoso per i ruoli in The Wire e It - Capitolo 2 - Capitolo 2, è stato trovato morto a 46 anni nel suo appartamento: si sarebbe ucciso ... virgilio.it