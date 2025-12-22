È morto Giovanni Masotti storico volto dell’informazione Rai

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, è morto in una clinica romana all'età di 74 anni. Nato nel 1951, aveva iniziato la carriera negli anni Settanta, lavorando in alcune delle principali testate italiane e vivendo una lunga esperienza in Rai come inviato, conduttore e vicedirettore del Tg2, oltre a essere corrispondente da .

