È morto Giovanni Masotti storico volto dell’informazione Rai

Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, è morto in una clinica romana all'età di 74 anni. Nato nel 1951, aveva iniziato la carriera negli anni Settanta, lavorando in alcune delle principali testate italiane e vivendo una lunga esperienza in Rai come inviato, conduttore e vicedirettore del Tg2, oltre a essere corrispondente da .

