E Giacomel fa il bis Negli sport invernali è l’uomo copertina
«Mi sentivo pressoché imbattibile». Tommaso Giacomel ha vinto la mass start di biathlon a Le Grand Bornand avvisando la concorrenza in vista dell’Olimpiade in casa. Dopo essersi lanciato in una fuga solitaria nel penultimo giro, il 25enne trentino è stato poi eccezionale al poligono finale, godendosi l'ultima tornata con ampio margine sugli inseguitori e sventolando la bandiera italiana davanti al pubblico francese. Giacomel, che ieri ha mancato un solo bersaglio nella prima sessione a terra, è attualmente l'uomo copertina dell’Italia di questa stagione degli sport invernali: nessuno come lui, infatti, ha ottenuto due vittorie individuali nei circuiti di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
