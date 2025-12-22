È esploso! Terrore nei cieli | centinaia di passeggeri a rischio

L’esplosione di un razzo SpaceX avvenuta a gennaio ha esposto a un pericolo molto più ampio di quanto comunicato inizialmente almeno 450 passeggeri in volo sopra i Caraibi. A far emergere nuovi dettagli è un’inchiesta del Wall Street Journal, che cita documenti interni della Faa, l’ente statunitense per la sicurezza dell’aviazione civile. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza aerea in un contesto segnato dall’aumento dei lanci spaziali e dalla coesistenza sempre più complessa con il traffico aereo commerciale. Leggi anche: Esplosione sull’aereo EasyJet, evacuati i passeggeri. Molta paura e un ferito Cosa è accaduto nei cieli dei Caraibi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

