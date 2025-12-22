È di Sempio Garlasco le nuove scoperte in uno scoop del Tg1

Si susseguono i colpi di scena sul delitto di Garlasco. L’ultimo è arrivato in maniera del tutto inaspettata nell’edizione serale del Tg1 del 22 dicembre. In un servizio è stato annunciato che le nuove indagini avrebbero portato alla scoperta di un’ulteriore traccia mai emersa prima, destinata a riaprire scenari che si credevano ormai definiti dopo anni di processi e ricostruzioni. Già nei giorni precedenti il telegiornale aveva parlato della possibilità di un nuovo orario relativo al momento in cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi. Ma veniamo all’ultima novità: secondo quanto anticipato, accanto alla celebre impronta numero 33 sul muro, sarebbe stata individuata anche l’impronta di una scarpa, insanguinata e collocata in un punto compatibile con la dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, la fotografa dello scoop smentisce Sempio: "Nessuna ressa davanti alla villetta. Lui, le gemelle Cappa e pochi altri"

Leggi anche: “Profondo imbarazzo”. Garlasco, le nuove scoperte nelle indagini e scoppia il caso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Garlasco, Stasi presente all'incidente probatorio. Legali Sempio: Dna non rivela contatti diretti; Garlasco, finita l'udienza. Polemica sulla presenza di Alberto Stasi in aula; Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Cosa si decide oggi. In aula spunta Stasi; Garlasco, difesa Sempio: 14 punti di contatto tra Andrea e Chiara Poggi.

Garlasco, l’annuncio del Tg1: «Trovata una nuova impronta» - Secondo il telegiornale Rai sarebbe di una scarpa insanguinata e compatibile con la traccia 33, che per la procura appartiene a Sempio ... laprovinciapavese.gelocal.it