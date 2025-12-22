È di Sempio Garlasco le nuove scoperte in uno scoop del Tg1
Si susseguono i colpi di scena sul delitto di Garlasco. L’ultimo è arrivato in maniera del tutto inaspettata nell’edizione serale del Tg1 del 22 dicembre. In un servizio è stato annunciato che le nuove indagini avrebbero portato alla scoperta di un’ulteriore traccia mai emersa prima, destinata a riaprire scenari che si credevano ormai definiti dopo anni di processi e ricostruzioni. Già nei giorni precedenti il telegiornale aveva parlato della possibilità di un nuovo orario relativo al momento in cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi. Ma veniamo all’ultima novità: secondo quanto anticipato, accanto alla celebre impronta numero 33 sul muro, sarebbe stata individuata anche l’impronta di una scarpa, insanguinata e collocata in un punto compatibile con la dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Garlasco, la fotografa dello scoop smentisce Sempio: "Nessuna ressa davanti alla villetta. Lui, le gemelle Cappa e pochi altri"
Leggi anche: “Profondo imbarazzo”. Garlasco, le nuove scoperte nelle indagini e scoppia il caso
Garlasco, Stasi presente all'incidente probatorio. Legali Sempio: Dna non rivela contatti diretti; Garlasco, finita l'udienza. Polemica sulla presenza di Alberto Stasi in aula; Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Cosa si decide oggi. In aula spunta Stasi; Garlasco, difesa Sempio: 14 punti di contatto tra Andrea e Chiara Poggi.
Garlasco, l’annuncio del Tg1: «Trovata una nuova impronta» - Secondo il telegiornale Rai sarebbe di una scarpa insanguinata e compatibile con la traccia 33, che per la procura appartiene a Sempio ... laprovinciapavese.gelocal.it
Garlasco, nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale: il killer guardò il corpo di Chiara Poggi dall'alto, così cambia la dinamica dell'omicidio - L'assassino di Chiara Poggi si fermò a guardare il corpo della ragazza dopo averla spinta giù dalle scale della tavernetta. msn.com
Garlasco, verso chiusura indagini: le “prove” da decifrare/ Dall’impronta 33 al profilo genetico di Sempio - Delitto di Garlasco a Zona Bianca: cosa è emerso finora con indagini e le "prove" da decifrare, dall'impronta 33 al profilo genetico di Andrea Sempio ... ilsussidiario.net
Ogni parte coinvolta nel delitto di Garlasco (difesa Sempio, difesa Stasi e legali della famiglia Poggi) ha depositato una relazione in risposta alla perizia super pertes. In una sua consulenza il genetista Marzio Capra (team Poggi) ha elencato i punti che non tor - facebook.com facebook
Caso Garlasco, dove si trovava Andrea Sempio alle 9.58 del 13 agosto 2007 mentre effettua una chiamata dal suo cellulare Quali sono i reali confini di quella cella telefonica Lo scontrino del parcheggio di Vigevano alle 10.18 lo ha fatto lui Il mio servizio p x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.