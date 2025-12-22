È di nuovo la stagione dei mocassini | 7 modelli ora di tendenza da collezionare
Nei mesi più gelidi dell’anno stivali ed ankle boots deterranno anche il titolo di calzature regine di stagione, ma vi sono altre sfiziose possibilità per tenere i piedi al caldo senza necessariamente mettere in secondo piano lo stile. Stiamo parlando ancora una volta dei mocassini, dall’alto della loro aura preppy e un filo vintage, tuttora sulla vetta delle tendenze. I mocassini dettano ancora tendenza: i modelli da avere per l’inverno 2026. Antichissimi, eppure regolarmente sulla cresta dell’onda in fatto di moda: volendoci pensare bene, i mocassini sono quelle calzature che ci hanno accompagnato in diverse fasi della nostra vita, una presenza costante, insomma, a partire dall’infanzia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Suole chunky, texture scamosciate e imbottiture effetto shearling invadono i modelli più di tendenza della stagione fredda.
Leggi anche: I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell’autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse
È (di nuovo) la stagione dei mocassini: 7 modelli ora di tendenza da collezionare - È mocassini mania: tutto sul “furto” al menswear che risolve con classe e comfort ogni dilemma stilistico, da Natale a Capodanno e per tutto il 2026. dilei.it
Mocassini particolari, la tendenza 2026 che rivisita in chiave fashion un classico contemporaneo - Le calzature imprescindibili della stagione si reinventano in nuove, inattese versioni ... vogue.it
Mocassini animalier anyone? I più trendy da puntare in questa stagione sono questi modelli qui - Lo sappiamo bene, i mocassini dominano le tendenze dell’autunno e si sono guadagnati un posticino d’onore nella nostra scarpiera, ma attenzione. grazia.it
È ora di addobbare l'albero di Natale con i Rodeo di Hermès! ?? Collezione di ciondoli Rodeo Pegasus
La SSC Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Google: Google Gemini e Google Pixel saranno Official AI and Smartphone Partner del Club per la stagione 2025/2026 Nel corso della stagione, Google Gemini e Google Pixel saranno al cent - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.