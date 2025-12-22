Inter News 24 Blerim Dzemaili ha elogiato il Bologna in vista della Supercoppa italiana, parlando anche della semifinale vinta dai felsinei contro l’Inter. Blerim Dzemaili ha parlato a La Gazzetta dello Sport della finale di Supercoppa italiana tra Bologna e Napoli, squadre in cui ha militato. Allo stesso modo però, concentrandosi sui rossoblù, è tornato anche sulla semifinale vinta contro l’Inter qualche giorno fa. IL CAMBIO DI STATUS DEL BOLOGNA – «È una squadra che ha sempre voglia di far vedere che desidera cose importanti. Ha davvero una voglia trascinante, si vede in ogni attimo della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dzemaili elogia il Bologna: «Ha sempre voglia di fare. E contro l’Inter…»

