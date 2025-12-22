Duecento Babbi Natale Corsa per la solidarietà
E’ stato ancora una volta un bellissimo spettacolo, all’insegna del clima di festa di questi giorni, della solidarietà e dell’inclusione. Un fiume di oltre 200 Santa Claus ha dato vita ieri mattina alla 18ª edizione di ‘Babbi Natale in Allegria’: la manifestazione podistica non competitiva che parte da Barchi, attraversa Orciano e San Giorgio e arriva a Piagge, interessando i quattro municipi che compongono il Comune di Terre Roveresche. Undici chilometri di colore, con i partecipanti, in costume rosso e bianco, che sono avanzati in gruppo dietro alla ‘Cristmas Safety Sledge’, la slitta di Babbo Natale trainata dal cavallo Mascherone, il quale ha scandito un ritmo tranquillo per l’intero percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
