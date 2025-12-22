E’ stato ancora una volta un bellissimo spettacolo, all’insegna del clima di festa di questi giorni, della solidarietà e dell’inclusione. Un fiume di oltre 200 Santa Claus ha dato vita ieri mattina alla 18ª edizione di ‘Babbi Natale in Allegria’: la manifestazione podistica non competitiva che parte da Barchi, attraversa Orciano e San Giorgio e arriva a Piagge, interessando i quattro municipi che compongono il Comune di Terre Roveresche. Undici chilometri di colore, con i partecipanti, in costume rosso e bianco, che sono avanzati in gruppo dietro alla ‘Cristmas Safety Sledge’, la slitta di Babbo Natale trainata dal cavallo Mascherone, il quale ha scandito un ritmo tranquillo per l’intero percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duecento Babbi Natale. Corsa per la solidarietà

Leggi anche: Corsa della solidarietà: i Babbi Natale in gara

Leggi anche: "Missione Sorriso": duecento Babbi Natale in moto da Faenza a Cesena

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Duecento Babbi Natale. Corsa per la solidarietà; I Babbi Natale che fanno del bene correndo; “sfrecciamo per un sorriso”: 200 babbi natale in moto portano gioia ai piccoli pazienti del policlinico di milano .; Da Faenza al Bufalini di Cesena: duecento Babbi Natale in moto per la “Missione Sorriso”.

Duecento Babbi Natale. Corsa per la solidarietà - Da Barchi a Piagge, la manifestazione podistica che regala fondi a Unicef e altri. msn.com