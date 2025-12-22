Due nuovi "Punti Biblio" in arrivo nei quartieri San Biagio-Cazzaniga e Regina Pacis -San Donato a Monza. Dopo i primi due Punti Biblio di San Fruttuoso e Sant’Albino, inaugurati lo scorso anno, proseguono gli interventi e il potenziamento del servizio bibliotecario cittadino.Dove saranno e cosa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Due nuovi 'Punti Biblio' in arrivo a Monza

Leggi anche: In arrivo 7 nuovi agenti nel carcere di Monza

Leggi anche: Diciotto nuovi alberi (anche ornamentali) e 200 piante in arrivo a Monza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La biblioteca di Quinto rinasce e si amplia: un nuovo polo culturale per l'ottava circoscrizione e la Valpantena; Ecopark, arriva l’Urp di prossimità . Aperti il punto prestito bibliotecario e un luogo di riscatto per i giovani; Sale lettura, spazi per bimbi e aree laboratori: prende forma la nuova biblioteca nell'ex Rossani; Frosinone – Fontana Bussi e Biblioteca del Polivalente, via al countdown per le inaugurazioni.

Due nuovi 'Punti Biblio' in arrivo a Monza - Si potranno ritirare e riconsegnare materiali presi in prestito dalla rete Brianza biblioteche ... monzatoday.it