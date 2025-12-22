Due latitanti scovati all' estero uno di loro sarà estradato a breve
Dopo che un uomo è finito in carcere a Udine per aver violato le condizioni di affidamento ai servizi sociali, la destinazione è via Spalato anche per altri due latitanti, rintracciati all'estero grazie alla coordinazione dell'Europol. Si trovavano in Croazia e Lussemburgo e su uno dei due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Violenza, maltrattamenti e furti: tre latitanti di Udine catturati all’estero
Leggi anche: Maltrattamenti e violenza sessuale, catturati tre latitanti all’estero: quanti anni devono scontare in Italia
Due latitanti scovati all'estero, uno di loro sarà estradato a breve - Si erano macchiati di diversi reati sul territorio provinciale e su di uno di loro gravava una pena fino a quasi undici anni ... udinetoday.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.