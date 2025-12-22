Due latitanti scovati all' estero uno di loro sarà estradato a breve

Dopo che un uomo è finito in carcere a Udine per aver violato le condizioni di affidamento ai servizi sociali, la destinazione è via Spalato anche per altri due latitanti, rintracciati all'estero grazie alla coordinazione dell'Europol. Si trovavano in Croazia e Lussemburgo e su uno dei due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

