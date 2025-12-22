Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti nel Veronese

Due colpi di pistola sparati contro un gruppo di ciclisti. Lo ha denunciato la Sc Padovani Polo Cherry Bank, i cui atleti sarebbero stati presi di mira sabato mattina. È successo durante un allenamento in Val d’Adige. Un’auto di colore scuro si è avvicinata ai ciclisti, suddivisi in due gruppi di sette, mentre procedevano lungo la strada statale 12 nei pressi di Dolcè, nel Veronese. A quel punto, il conducente avrebbe abbassato il finestrino ed esploso due colpi di pistola contro gli atleti, allontanandosi subito dopo. Lo sparo. La società fa sapere che l’episodio ha «scioccato atleti, staff e dirigenti». 🔗 Leggi su Open.online

