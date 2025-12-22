Due aziende del settore logistica sotto accusa | contratti irregolari e 700mila euro di contributi evasi

Due aziende del settore logistica sono state sottoposte a controlli dall’Ispettorato del lavoro di Ravenna, in collaborazione con l’Inps, che hanno evidenziato irregolarità nei contratti e un’evasione contributiva di circa 700mila euro. Le ispezioni hanno rilevato turni di lavoro oltre i limiti consentiti e contratti stipulati a condizioni sfavorevoli per i dipendenti. Questi risultati sollevano importanti questioni sulla conformità alle norme del settore.

Turni oltre i limiti, contratti "al ribasso" e contributi non versati. È quanto emerso dai controlli dell'Ispettorato del lavoro di Ravenna, con la collaborazione del personale della vigilanza Inps, ha accertato in due aziende della logistica. Le ispezioni, che hanno interessato circa 200.

