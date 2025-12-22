Droga in casa arresto a Crispiano
Tarantini Time Quotidiano Nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne residente a Crispiano, presunto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di droga. L’attività rientra nei controlli intensificati nelle zone della provincia di Taranto maggiormente interessate da fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto cocaina e hashish, oltre a denaro contante, considerato provento dell’attività illecita, e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi, quali bilancino di precisione, bustine in plastica, coltello e spatola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
