droga in casa arresto a crispiano

Tarantini Time Quotidiano Nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne residente a Crispiano, presunto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di droga. L’attività rientra nei controlli intensificati nelle zone della provincia di Taranto maggiormente interessate da fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto cocaina e hashish, oltre a denaro contante, considerato provento dell’attività illecita, e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi, quali bilancino di precisione, bustine in plastica, coltello e spatola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Crispiano (TA), arrestato 28enne per spaccio: segnalato il padre - Nella stessa casa vive anche il padre dell’arrestato, un uomo di 56 anni, trovato in possesso di una piccola quantità di hashish per uso personale. trmtv.it