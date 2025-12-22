Down TIM oggi 22 dicembre | blackout rete e internet coinvolta anche Tiscali

Se stai provando a effettuare una chiamata o a caricare una pagina web senza successo, non è colpa del tuo smartphone. Nella giornata di oggi, 22 dicembre 2025, si sta verificando un massiccio Down TIM che sta paralizzando le comunicazioni di milioni di utenti in Italia. Le segnalazioni, esplose improvvisamente nella tarda mattinata, indicano un guasto sistemico che non riguarda solo la navigazione dati (4G5G), ma in molti casi anche la rete fissa e la possibilità di effettuare semplici telefonate vocali. La situazione è ulteriormente complicata dal coinvolgimento di altri operatori, come Tiscali, che si appoggiano alle infrastrutture dell’ex monopolista, creando un effetto domino che sta isolando digitalmente intere province. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Down TIM oggi 22 dicembre: blackout rete e internet, coinvolta anche Tiscali Leggi anche: Blackout Tim: 8mila italiani senza internet, ma i trucchi degli utenti per riavere la connessione funzionano Leggi anche: Tim down: migliaia di segnalazioni in tutta Italia per problemi alla rete internet Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Italia, continua il calo demografico: meno giovani, più anziani e stranieri; Vodafone down, problemi oggi 17 dicembre; Vodafone down oggi 17 dicembre problemi di linea e connessione internet | cosa sta succedendo; Vodafone down problemi oggi 17 dicembre. Tim down oggi, lunedì 22 dicembre: problemi con internet e la linea telefonica - Gli account ufficiali di Tim non hanno ancora fornito indicazioni sull'origine del problema né sulle tempistiche di risoluzione dei disservizi. msn.com

