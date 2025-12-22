dopo la domenica dolce tornano traffico in tilt e indisciplina

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la domenica ecologica, ad Avellino si torna rapidamente alla normalità. O forse sarebbe più corretto dire all’anormalità. Basta infatti attendere il lunedì mattina per ritrovare una città nuovamente ostaggio del traffico, con lunghe code, clacson e livelli di stress alle stelle. Le strade del capoluogo irpino, libere solo per poche ore durante la giornata dedicata alla mobilità sostenibile per contrastare il fenomeno delle polveri sottili, tornano a riempirsi di auto in modo disordinato. A pesare non è soltanto l’elevato numero di veicoli in circolazione, ma anche l’indisciplina diffusa di molti automobilisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

