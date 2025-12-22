Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna nel mirino SpinTime e Casapound | la tregua di Natale e il dossier occupazioni

Dopo lo sgombero dei centri sociali Leoncavallo a Milano e Askatasuna di Torino, l’attenzione delle istituzioni si sposta ora su Roma. Con la fine delle festività natalizie, tornerà infatti al centro dell’agenda il dossier sulle occupazioni nella Capitale. Già nel mese di gennaio, la lista degli immobili destinati allo sgombero potrebbe approdare sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma la discussione, con ogni probabilità, avverrà dopo la chiusura del Giubileo, prevista per il 6 gennaio, e al termine del periodo natalizio, durante il quale tradizionalmente a Roma vige una sorta di moratoria sugli interventi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime Leggi anche: Il Leoncavallo minaccia nuove occupazioni: "Compiere ogni passo necessario" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna; Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino; Gli sgomberi di Askatasuna e del Leoncavallo: si può ancora dissentire dal pensiero unico?; Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino, il Leoncavallo: “Come a Milano, una decisione imposta al territorio”. Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna nel mirino SpinTime e Casapound: la tregua di Natale e il dossier occupazioni - Si dovranno individuare soluzioni alternative, in particolare per situazioni come lo SpinTime dove si trovano molti minorenni L'articolo Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna nel mirino SpinTi ... msn.com

Centri sociali, dopo Askatasuna si preparano altri sgomberi. A partire da Spin Time e Casa Pound - Dopo lo sgombero di Askatasuna a Torino e del Leoncavallo a Milano, il Viminale ha già sul tavolo i dossier di altre due occupazioni storiche romane: CasaPound e Spin Time, entrambe nel quartiere ... tg.la7.it

PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «ACERBO (PRC): “DOPO LEONCAVALLO È IL TURNO DI ASKATASUNA, OPERAZIONE POLITICA”» - Si tratta di un’operazione politica che non ha nulla a che fare con la sicurezza. agenziagiornalisticaopinione.it

Centri sociali, dopo Askatasuna si preparano altri sgomberi. A partire da Spin Time e Casa Pound - facebook.com facebook

Centri sociali, dopo Askatasuna si preparano altri sgomberi. A partire da Spin Time e Casa Pound x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.