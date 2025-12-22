Dopo Askatasuna e Leoncavallo Roma nel mirino degli sgomberi Blasi SI | Gualtieri difenda i centri sociali
Luca Blasi, assessore alla Cultura e alle politiche abitative del III Municipio, chiede al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di prendere posizione contro gli sgomberi. "Se esiste davvero un’idea diversa di Paese, alternativa alla deriva autoritaria della destra, questa è la battaglia da combattere fino in fondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna nel mirino SpinTime e Casapound: la tregua di Natale e il dossier occupazioni
Leggi anche: Dopo gli sgomberi di Leoncavallo e Askatasuna si guarda a Roma, Piantedosi: «Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da liberare»
Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna; Lo sgombero di Askatasuna è un attacco a tutti i centri sociali; La mappa degli sgomberi dopo quello di Askatasuna; Sgomberi a Roma, il nodo CasaPound: 6° nella lista della Prefettura, l'ipotesi di un accordo per liberare il palazzo.
Da Spin Time a CasaPound: dopo Askatasuna il piano del Viminale sugli sgomberi entra nel vivo - Piano del Viminale sugli sgomberi: 126 immobili occupati nel mirino, da Roma a Milano e Torino. tag24.it
Piantedosi dice (di nuovo) che sgombereranno anche CasaPound a Roma - Ad assicurarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi dopo le polemiche legate allo sgombero del centro sociale di Torino, ... fanpage.it
Dopo Askatasuna, Salvini, al lavoro per sgomberare centri sociali a Roma, Milano - Di fronte alla definizione di alcuni spazi autogestiti come centri culturali, Salvini ha rivendicato l’azione del governo come intervento di legalità contro la violenza ... giornalelavoce.it
Guerriglia a Torino dopo lo sgombero di Askatasuna - facebook.com facebook
Centri sociali, dopo Askatasuna si preparano altri sgomberi. A partire da Spin Time e Casa Pound x.com
