Dopo Askatasuna e Leoncavallo Roma nel mirino degli sgomberi Blasi SI | Gualtieri difenda i centri sociali

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Blasi, assessore alla Cultura e alle politiche abitative del III Municipio, chiede al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di prendere posizione contro gli sgomberi. "Se esiste davvero un’idea diversa di Paese, alternativa alla deriva autoritaria della destra, questa è la battaglia da combattere fino in fondo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

