Donna travolta da un' auto in viale Piero della Francesca

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Piero della Francesca, dove una donna di 80 anni è stata investita mentre attraversava la strada. L’allarme è scattato intorno alle 15,30: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est con l’automedica India 1 di Arezzo e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Telese, donna travolta da un’auto su viale Minieri: soccorsa dal 118 Leggi anche: Travolta da un'auto a Biana, donna muore sul colpo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente a Milano, donna investita in retromarcia dall'auto da cui era appena scesa: è grave; Travolta da un'auto ad Arezzo: finisce in ospedale; Terni, donna muore travolta da un’auto in viale Trento; Terni: travolta da un’auto in viale Trento. Muore donna di 53 anni. Ternana di 53 anni travolta e uccisa lungo viale Trento davanti al marito - TERNI Attraversava la strada quando è stata presa in pieno da un’auto condotta da un ragazzo. ilmessaggero.it

