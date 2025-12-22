Donna scompare improvvisamente in mare possibile attacco di squalo in Usa | Schizzi e veniva trascinata giù
In California da domenica in corso una massiccia operazione di ricerca della bagnante da parte delle autorità locali che sospettano un possibile attacco di squalo. Spiagge chiuse nel raggio di un chilometro e mezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
