Donna ferita a piazza Nascè arrestato un 21enne | è accusato di detenzione d’arma abusiva

È stato arrestato Giuseppe Calì, il ventunenne che è accusato di avere sparato un colpo di fucile alla donna di 33 anni a pochi metri da piazza Nascè, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era stato rintracciato e interrogato nei locali della questura."Al termine di una ininterrotta e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Donna ferita a Palermo, le sue condizioni sono stazionarie - Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. ansa.it