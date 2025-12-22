Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina. Il fucile è stato ritrovato dai poliziotti: a indicare dove era stato nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Donna ferita a Palermo, giovane arrestato e portato in carcere

Leggi anche: Ferita con un fucile a Palermo, arrestato dopo interrogatorio il giovane che l’avrebbe colpita per errore

Leggi anche: La sparatoria di Palermo, stazionarie le condizioni della donna ferita. Il giovane si sarebbe scusato con la vittima prima di fuggire

Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, ma non era lei l'obiettivo; Notte di paura a Palermo, ferita per errore a colpi di fucile; Donna ferita per errore a Palermo: dopo aver sparato il responsabile si è avvicinato e le ha chiesto scusa; Spari in strada in centro a Palermo, donna ferita a colpi di fucile e pedoni investiti dall'aggressore in fuga.

