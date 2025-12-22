Donna ferita a Palermo giovane arrestato e portato in carcere
Il ragazzo è accusato di detenzione di arma clandestina. Il fucile è stato ritrovato dai poliziotti: a indicare dove era stato nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Ferita con un fucile a Palermo, arrestato dopo interrogatorio il giovane che l’avrebbe colpita per errore
Leggi anche: La sparatoria di Palermo, stazionarie le condizioni della donna ferita. Il giovane si sarebbe scusato con la vittima prima di fuggire
Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, ma non era lei l'obiettivo; Notte di paura a Palermo, ferita per errore a colpi di fucile; Donna ferita per errore a Palermo: dopo aver sparato il responsabile si è avvicinato e le ha chiesto scusa; Spari in strada in centro a Palermo, donna ferita a colpi di fucile e pedoni investiti dall'aggressore in fuga.
Donna ferita a Palermo, giovane arrestato e portato in carcere - La polizia ha arrestato e condotto in carcere il giovane di 20 anni che ha esploso un colpo di fucile da caccia ferendo Valentina Peonio, 33 anni, la notte tra sabato e domenica in piazza Nascè a ... msn.com
Donna ferita a Palermo, giovane indagato interrogato alla squadra mobile - E' stato individuato il giovane di 20 anni che ha esploso un colpo di fucile da caccia ferendo Valentina Peonio, 33 anni, la notte tra sabato e domenica in piazza Nascè a Palermo. ansa.it
Ferita con un fucile a Palermo, identificato e interrogato il giovane che l’avrebbe colpita per errore - Individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni in centro a Palermo ... fanpage.it
A Palermo si spara in pieno centro. Una donna ferita per errore, dopo l’omicidio di un ragazzo di 19 anni. La sicurezza promessa dalla destra è solo propaganda. Noi avevamo chiesto più agenti sul territorio. Ora basta slogan: servono fatti. - facebook.com facebook
Donna ferita a Palermo, comitato sicurezza istituisce nuova "zona rossa". E' la quarta in città, sarà sottoposta ai controlli di polizia #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.