Donazione | ai detenuti del Don Bosco 300 panettoni per addolcire le feste

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 22 dicembre una delegazione di esponenti politici pisani, insieme ai rappresentanti dei soci Unicoop FI e della Caritas diocesana di Pisa, hanno consegnato al carcere Don Bosco 300 panettoni destinati ai detenuti dell’istituto di pena, proseguendo una iniziativa di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

