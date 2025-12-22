Il conducente ha abbassato il finestrino ed esploso 2 colpi di pistola contro gli atleti. L'intimidazione è avvenuta nella tarda mattinata mentre il gruppo diretto dai direttori sportivi Dimitri Konychev, Matteo Paiola, Franco Lampugnani e Biagio Conte era impegnato in allenamento in Val d’Adige. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dolcé (VR), spari a salve da auto contro ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank del DS russo Dimitri Konychev, ipotesi intimidazione – VIDEO

Leggi anche: Verona, si affianca in auto e spara contro i ciclisti della Sc Padovani: allenamento trasformato in incubo

Leggi anche: Follia contro i ciclisti della SC Padovani durante l’allenamento: un’auto li accosta e apre il fuoco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spari (a salve) fuori da un bar in provincia di Palermo: paura tra la folla, giovane in ospedale - Spari nella notte a Santa Flavia, in provincia di Palermo: un 28enne ha esploso colpi con una pistola a salve per difendersi da un’aggressione. fanpage.it

Momenti di paura per il gruppo di ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank. Durante una sessione di allenamento nei pressi di Dolcé (Verona), gli sportivi sono stati affiancati da un’auto di colore scuro, con il conducente che ha abbassato il finestrino, per po - facebook.com facebook