Divieto di vendita bevande in bottiglie a Napoli | ecco dove e quando scatterà

Tempo di lettura: 2 minuti Dalle ore 10 alle ore 20 dei giorni 24 e 31 dicembre 2025, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante i giorni di maggior affluenza delle festività natalizie, il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza per tutelare residenti e viabilità. Il provvedimento prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak. Consentita solo la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta; il divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum; il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, I divieti saranno attivi nelle seguenti aree cittadine: Quartiere Chiaia ( zona “Baretti”: via Gaetano Filangieri (da Piazzetta Rodinò a via Santa Chiara a Chiaia), via Santa Caterina a Chiaia, Piazza dei Martiri, via Carlo Poerio, via Giuseppe Fiorelli, Largo Ferrandina, via Cavallerizza a Chiaia); Centro Storico (via Mezzocannone, via De Marinis, via Candelora, via Santa Chiara, via San Sebastiano, via Port’Alba, via Santa Maria di Costantinopoli, via Sapienzavia del Sole, Piazza Miraglia, via San Pietro a Maiella);. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

