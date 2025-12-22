Divieti di sosta per la manutenzione del verde in zona stadio ma nessuno ha lavorato
Divieti di sosta temporanei esposti da giorni, auto costrette a spostarsi e parcheggi persi per ore. Ma oggi, lunedì 22 dicembre, in viale Giancarlo Puecher a Como, secondo le segnalazioni arrivate dalla zona, non si sarebbe visto alcun intervento di manutenzione del verde nonostante i cartelli. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Doppio evento all'U-Power: per due giorni divieti di sosta e di circolazione in zona stadio
