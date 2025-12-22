Distrugge con una mazza il radar autovelox dopo la multa in Ticino | fermato un 66enne

Un radar semi-stazionario danneggiato e un uomo fermato poche ore dopo grazie a una segnalazione. La polizia cantonale ha comunicato che l’episodio risale al 20 dicembre 2025 ed è avvenuto in territorio di Sala Capriasca, nel Canton Ticino.L’identificazione dopo una segnalazioneSecondo quanto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Minaccia l'ex con la pistola, poi le distrugge il b&b con una mazza da baseball: arrestato

Leggi anche: Sfonda con l’auto la vetrata del ristorante e distrugge tutto con una mazza chiodata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Distrugge a colpi di mazza un autovelox in Canton Ticino, denunciato un 66enne - Al responsabile del danneggiamento si è risaliti grazie ad una segnalazione che ha attivato i controlli della polizia cantonale. varesenoi.it