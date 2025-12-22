Dissesto idrogeologico dalla Regione oltre 600mila euro per novarese e Vco
Cinque milioni e mezzo a 70 Comuni piemontesi per la realizzazione di 85 interventi per la sicurezza del territorio.Le opere finanziate riguardano in particolare la messa in sicurezza della viabilità comunale, il ripristino e il consolidamento di edifici pubblici, il rafforzamento delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Dalla Regione 600mila euro per il Palaghiaccio
Leggi anche: Dissesto idrogeologico ed erosione costiera, alla Regione 53 milioni: serviranno anche per Balestrate
Dissesto idrogeologico: prima applicazione della nuova legge sulle emergenze, Chieti banco di prova; Regione Lombardia stanzia oltre 4 milioni di euro per il rischio idrogeologico nella provincia di Varese; Oltre 600mila euro per la viabilità forestale nel Comasco, Dotti (FdI): “Un investimento per prevenire il dissesto idroge; Sicurezza idraulica: via libera per i lavori sul Botro della Fonte a Palaia.
Dissesto idrogeologico: la Regione finanzia con oltre 5 milioni di euro 85 nuovi interventi - Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento sono stati assegnati oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni piemontesi e alla Provincia di ... torinoggi.it
Dissesto idrogeologico, pioggia di fondi sul Torinese: cantieri aperti tra Canavese, Valli di Lanzo e collina - Oltre 1,7 milioni di euro dalla Regione Piemonte per la messa in sicurezza di strade, versanti e corsi d’acqua. giornalelavoce.it
Foreste, dalla Regione a Brescia oltre 16 milioni per tutela e prevenzione - Fondi regionali contro dissesto e cambiamento climatico: maxi investimento sulle foreste bresciane. quibrescia.it
Dissesto idrogeologico: 5.5 milioni dalla Regione, interventi a Mondovì e Ceva In Provincia di Cuneo finanziati 15 progetti con 1.400.000 euro - facebook.com facebook
Chieti, vertice per il dissesto idrogeologico x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.