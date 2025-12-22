Prima della fine del 2025, la Disney ha spostato alcune date del prossimo anno e del 2027. Ready or Not 2: Here I Come della Searchlight è stato anticipato al 27 marzo dalla sua uscita prevista per il 10 aprile 2026. La nuova data di uscita per il film diretto da Radio Silence coincide con il periodo pre-pasquale e si confronterà con il film horror della Warner BrosNew Line They Will Kill You. Il thriller fantascientifico di Ridley Scott con Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Margaret Qualley e Benedict Wong, The Dog Stars, è stato posticipato dal 27 marzo del prossimo anno al 28 agosto 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Disney modifica il suo calendario delle uscite per il 2026 e il 2027: da Gatto a Ready or Not 2

