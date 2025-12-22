Disney ha annunciato una nuova data di uscita per i film Dog Stars, Gatto e Finché morte non ci separi 2. La distribuzione di alcuni titoli previsti per il 2026 e il 2027 è stata modificata, con dettagli specifici sui cambiamenti di programmazione. Queste variazioni fanno parte della strategia di distribuzione dello studio per i prossimi anni.

Lo studio ha modificato i progetti per la distribuzione di alcuni suoi titoli in arrivo nel 2026 e nel 2027, ecco i dettagli. Disney ha annunciato alcuni cambiamenti al proprio calendario delle uscite nei cinema del 2026 e 2027. Tra i titoli che hanno subito degli slittamenti ci sono anche Dog Stars - Guidati dalle stelle e il film animato Gatto, il nuovo progetto targato Pixar. I cambiamenti annunciati Il nuovo thriller diretto dal regista Ridley Scott con star Jacob Elordi (prossimamente star anche di Cime Tempestose accanto a Margot Robbie) doveva debuttare il 27 marzo. Disney ha ora posticipato la distribuzione al 28 agosto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney annuncia una nuova data di uscita per Dog Stars, Gatto e Finché morte non ci separi 2

Leggi anche: Finché morte non ci separi 2, il trailer ufficiale del sequel horror umoristico

Leggi anche: Finché morte non ci separi 2 | Il trailer del film in arrivo nelle sale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Muppet Show torna in grande stile su Disney Plus: segnatevi subito la data di uscita (vicinissima); Disney annuncia un nuovo live-action, ma stavolta è assurdo e inaspettato; Gaston, Disney annuncia il live-action sul villain de La Bella e la Bestia; Wonder Man, la nuova serie Marvel su Disney+: trailer e quando esce.

Disney annuncia una nuova data di uscita per Dog Stars, Gatto e Finché morte non ci separi 2 - Lo studio ha modificato i progetti per la distribuzione di alcuni suoi titoli in arrivo nel 2026 e nel 2027, ecco i dettagli. movieplayer.it