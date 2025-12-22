Discussione in Aula sulla manovra il Ministro Giorgetti ascolta gli interventi dei Senatori – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 E' in corso del Senato della Repubblica la discussione sulla legge di bilancio. Ecco le immagini del ministro Giorgetti che ascolta gli inteventi dei senatori. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
