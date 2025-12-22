DIRETTA Tutte le notizie del 22 dicembre | Zirkzee si avvicina alla Roma le Formazioni UFFICIALI di Napoli-Bologna
Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, lunedì 22 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 22 dicembre: Paratici-Fiorentina giornata decisiva (AnsaFoto) – Calciomercato.it 19:30 22 Dicembre Formazioni UFFICIALI Napoli-Bologna. FINALE SUPERCOPPA ITALIANA – Le Formazioni Ufficiali di Napoli-Bologna: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All.Conte BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
