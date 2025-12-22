DIRETTA Tutte le notizie del 22 dicembre | Paratici-Fiorentina giornata clou Zirkzee si avvicina alla Roma

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, lunedì 22 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 22 dicembre: Paratici-Fiorentina giornata decisiva (AnsaFoto) – Calciomercato.it 10:03 22 Dicembre A gennaio via dalla Juve: Spalletti non lo fa mai giocare. Ha i giorni contati alla Juve: per Spalletti è invisibile 09:49 22 Dicembre Roma, Zirkzee si avvicina. Attesa per il via libera dello United. ZIRKZEE SEMPRE PIU’ VICINO ALLA ROMA! E Raspadori. #Zirkzee più #Raspadori: la #Roma non cambia priorità sul calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

