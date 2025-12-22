Dipendenti comunali salta l’accordo | Introdotta una clausola capestro Ci chiedono di rinunciare a diritti

Il confronto sul Fondo delle risorse decentrate 2025 del Comune di Ferrara si arena ancora una volta e lo fa nel modo più traumatico: con un verbale di mancato accordo e con accuse pesanti da parte dei sindacati, che parlano apertamente di una " clausola capestro " imposta dall’amministrazione. È l’esito dell’incontro di delegazione trattante di venerdì, che avrebbe dovuto portare alla chiusura di una partita attesa da mesi dai lavoratori comunali. Secondo Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Sulpl e Rsu, la rottura non nasce da un problema di risorse ma da una scelta politica. I sindacati rivendicano di aver presentato una proposta "a invarianza di spesa", coerente con i vincoli di bilancio e costruita con l’obiettivo di "rendere finalmente esigibili alcuni istituti contrattuali previsti dal Ccnl, a partire dalle progressioni economiche orizzontali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

