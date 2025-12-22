Dinamo in emergenza lotta fino alla fine ma Barcellona vince in volata
Si chiude con una sconfitta di misura l'ultima partita del 2025 per la Dinamo, battuta 64-62 dal Basket Barcellona al termine di una gara intensa, equilibrata e giocata punto a punto fino all'ultimo tiro. Un ko amaro per i biancazzurri, che escono comunque dal parquet del Palalberti con orgoglio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Centro Tecnico BM Arezzo lotta fino alla fine ma la capolista Costone vince 81-75
Leggi anche: La Cremonese lotta fino alla fine ma cade a Pisa
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Dinamo Sassari, si valuta l'opzione Allerik Freeman La Dinamo Sassari ha perso Marshall per infortunio e corre al riparo sul mercato: si valuta l'opzione Allerik Freeman. Leggi su: - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.