L’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Emilia-Romagna chiede che siano previsti strumenti, risorse e procedure per il restauro dei beni culturali privati colpiti dal terremoto del 2023, tra cui Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano, così come avvenne in occasione del sisma che colpì l’Emilia nel 2012. È quanto sottolinea la tredoziese Beatrice Fontaine, presidente di Adsi Emilia-Romagna, a commento dell’incontro istituzionale svoltosi nei giorni scorsi presso la Camera dei Deputati tra il senatore Guido Castelli, prossimo Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2023 in Romagna, il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, i rappresentanti parlamentari e i sindaci dei Comuni interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dimore storiche: "Più tutele ai privati colpiti dal terremoto"

