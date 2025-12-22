Digitalizzazione delle pmi | Open-es si rafforza

SI ARRICCHISCE Open-es, lanciata da Eni nel 2021, con l’ingresso di Microsoft Italia e di Sap. Open-es è un’alleanza di sistema, che riunisce il mondo industriale, finanziario, associativo ed istituzionale, per supportare lo sviluppo e la competitività delle filiere nel contesto di transizione ecologica e di trasformazione digitale. Una piattaforma, gratuita e flessibile, che consente alle imprese di avviare un percorso di misurazione e miglioramento delle proprie performance, adatta sia alle piccole e medie imprese, che ai grandi gruppi di diversi settori industriali. Grazie al suo approccio aperto e orientato alle value chain, Open-es riunisce ad oggi oltre 40mila imprese, provenienti da 117 Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

