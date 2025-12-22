Differenziata in aumento durante le Feste le regole

(Adnkronos) – Anche per queste festività, fra dicembre 2025 e gennaio 2026, è previsto un aumento degli imballaggi conferiti in raccolta differenziata dai cittadini italiani. Le prime stime Conai indicano, come per gli anni passati, una crescita dei flussi a fine vita: per plastica e vetro gli incrementi nei conferimenti potrebbero oscillare tra il 4% . Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

