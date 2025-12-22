Difesa spazio e procurement Quando il tempo diventa una capacità operativa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi decenni, il settore spaziale ha evoluto il suo ruolo, passando da ambito principalmente istituzionale a elemento strategico di competizione economica e militare. La gestione di difesa, spazio e procurement richiede oggi una capacità operativa che integra tempi e risorse, rendendo fondamentale un approccio coordinato e tempestivo. Quando il tempo diventa una capacità operativa, si rafforza la capacità di risposta e di tutela degli interessi nazionali.

Negli anni il settore spaziale è passato da ambito specialistico, quasi esclusivamente istituzionale, a terreno centrale della competizione economica e tecnologica nonché dominio di contrasto militare. Questa trasformazione, spesso sintetizzata nel mondo civile spaziale con l’espressione space economy, non è soltanto un fenomeno industriale o finanziario: ha implicazioni dirette e profonde per la sicurezza nazionale e per il modo in cui le forze armate concepiscono, acquisiscono e impiegano le proprie capacità. Due fattori hanno reso possibile questa accelerazione. Il primo è la drastica riduzione dei costi di accesso allo spazio, che ha abbattuto barriere considerate per decenni insormontabili. 🔗 Leggi su Formiche.net

difesa spazio e procurement quando il tempo diventa una capacit224 operativa

© Formiche.net - Difesa, spazio e procurement. Quando il tempo diventa una capacità operativa

Leggi anche: Germania: capacità operativa iniziale per i missili “Arrow 3”

Leggi anche: Il progetto: quando il pallone diventa strumento di aggregazione. Spazio all’inclusione: nasce “Alcione 4 Special“

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gcap, guerra ibrida e spettro elettromagnetico: il 2025 di Elt Group.

difesa spazio procurement tempoDifesa, oltre i colossi: le 6 azioni più innovative e sottovalutate - Essere esposti ai giganti del passato della difesa, avverte Ark Invest Europe, non equivale a essere posizionati per la difesa del futuro, che sarà plasmata dall’innovazione. milanofinanza.it

difesa spazio procurement tempoDifesa, la prossima guerra si giocherà nello spazio. L’Europa prepara il ritorno sulla Luna nel 2026 - Dalle missioni Artemis alle costellazioni satellitari interoperabili: lo spazio diventa un dominio strategico per la difesa. milanofinanza.it

“Star Wars”: ecco come funzionano le guerre nello spazio - Satelliti che ne accecano altri, missili che distruggono quelli che avvistano gli attacchi, altri che colpiscono comunicazioni e computer. panorama.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.