Difesa spazio e procurement Quando il tempo diventa una capacità operativa

Negli ultimi decenni, il settore spaziale ha evoluto il suo ruolo, passando da ambito principalmente istituzionale a elemento strategico di competizione economica e militare. La gestione di difesa, spazio e procurement richiede oggi una capacità operativa che integra tempi e risorse, rendendo fondamentale un approccio coordinato e tempestivo. Quando il tempo diventa una capacità operativa, si rafforza la capacità di risposta e di tutela degli interessi nazionali.

Negli anni il settore spaziale è passato da ambito specialistico, quasi esclusivamente istituzionale, a terreno centrale della competizione economica e tecnologica nonché dominio di contrasto militare. Questa trasformazione, spesso sintetizzata nel mondo civile spaziale con l'espressione space economy, non è soltanto un fenomeno industriale o finanziario: ha implicazioni dirette e profonde per la sicurezza nazionale e per il modo in cui le forze armate concepiscono, acquisiscono e impiegano le proprie capacità. Due fattori hanno reso possibile questa accelerazione. Il primo è la drastica riduzione dei costi di accesso allo spazio, che ha abbattuto barriere considerate per decenni insormontabili.

