Difesa | Meloni ' si vis pacen para bellum messaggio pragmatico non bellicista' **

Il concetto di difesa spesso si intreccia con la ricerca della pace, un obiettivo che richiede equilibrio e pragmatismo. Nel suo intervento, Meloni sottolinea come il motto

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "La pace, chiaramente, è un bene prezioso quando la si possiede ed è un bene da ricercare con ogni sforzo quando la si perde. Però questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo io non ho mai accettato la narrazione, diciamo così, di chi contrappone l'idea del pacifismo alle Forze Armate. Alla fine del quarto secolo dopo Cristo, Publio Flavio Vegezio Renato scrive: qui desiderat pacem, praeparet bellum. Diventa poi il più famoso 'si vis pacem para bellum', cioè chi vuole la pace prepari la guerra. Il punto è che il suo non è, come molti pensano, un messaggio bellicista, tutt'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

