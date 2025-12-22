Dicembre di lacrime nel Foggiano | cinque tragedie tre giovani vite spezzate sulle strade

Con la morte della 75enne di Torremaggiore deceduta, verosimilmente mentre era alla guida della sua auto terminata contro un palo, sale a quattro il numero delle vittime della provincia di Foggia decedute in circostanze tragiche. Qualche giorno prima, la provincia di Foggia aveva fatto i conti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Dicembre di lacrime nel Foggiano: tre giovani vite spezzate sulle strade e un bracciante morto

Leggi anche: "Paderno, tre giovani vite spezzate. Ciascuno di noi contribuisca a migliorare il cortocircuito esistenziale"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Stampa. . Finalmente Sofia. Goggia torna alla vittoria, prima volta della stagione, e lo fa nel supergigante della Val d'Isère, pista amata e conosciuta. Successo frutto di un percorso interiore, dell'amarezza e del fiume di lacrime versato sabato 20 dicembre d - facebook.com facebook