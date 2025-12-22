Dicembre di lacrime nel Foggiano | cinque tragedie tre giovani vite spezzate sulle strade

Con la morte della 75enne di Torremaggiore deceduta, verosimilmente mentre era alla guida della sua auto terminata contro un palo, sale a quattro il numero delle vittime della provincia di Foggia decedute in circostanze tragiche. Qualche giorno prima, la provincia di Foggia aveva fatto i conti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

