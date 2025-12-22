Di Lorenzo | più vinci e più ti viene fame di vincere trofei
Di Lorenzo sottolinea come il successo alimenti la motivazione, affermando: «Più vinci e più ti viene fame di vincere trofei». A Sport Mediaset, aggiunge che la squadra ha dimostrato di desiderare la vittoria più degli avversari, evidenziando che con lo spirito giusto è possibile mettere in difficoltà chiunque. La sua testimonianza sottolinea l'importanza della determinazione e della mentalità vincente nel calcio.
Di Lorenzo a Sport Mediaset: «Abbiamo dimostrato di volerla più degli altri, abbiamo dimostrato che se giochiamo con questo spirito possiamo dare fastidio a chiunque». Si può parlare di apertura di ciclo? «Sicuramente più vinci e più ti viene fame di vincere trofei. Ci tenevamo a vincere questa supercoppa, la volevamo tanto». Il Napoli in alcune partite ha dimostrato che può dire la sua anche in Champions. «È vero, abbiamo avuto momenti di calco. Se abbiamo questo spirito, questa unione, possiamo giocarcela con chiunque. Ci rituffiamo con entusiasmo in campionato, siamo contenti. Simao felici anche per tutti quelli che lavorano con noi, fisioterapisti, accompagnatori, tutta gente di Napoli che ci teneva a vincere». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Di Lorenzo: «L’obiettivo è sbloccare prima le partite, che è la cosa che ci viene più difficile»
Leggi anche: De Laurentiis rivela: «Conte ed io siamo amici, non ha mai perso la fame di vincere. Il secondo Scudetto è stato più bello del primo per questo motivo»
https://www.aprilianews.it/prima-pagina/aprilia-incontro-internazionale-kickboxing-vince-lorenzo-panaro/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.