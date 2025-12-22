Di Lorenzo | più vinci e più ti viene fame di vincere trofei

Di Lorenzo sottolinea come il successo alimenti la motivazione, affermando: «Più vinci e più ti viene fame di vincere trofei». A Sport Mediaset, aggiunge che la squadra ha dimostrato di desiderare la vittoria più degli avversari, evidenziando che con lo spirito giusto è possibile mettere in difficoltà chiunque. La sua testimonianza sottolinea l'importanza della determinazione e della mentalità vincente nel calcio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.